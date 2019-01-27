Son Dakika Haberleri: 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerinde Telefon Çaldılar

25 Saniyede 50 Bin Lira Değerinde Telefon Çaldılar

43 dakika önce

Emrah KIZIL/BİSMİL(Diyarbakır),DHA)- DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli 2 kişi, kepengini kırarak girdikleri telefon satışı yapılan iş yerinde 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldı.

25 Saniyede 50 Bin Lira Değerinde Telefon Çaldılar, System.String[]
Emrah KIZIL/BİSMİL(Diyarbakır),DHA)- DİYARBAKIR'da yüzleri maskeli 2 kişi, kepengini kırarak girdikleri telefon satışı yapılan iş yerinde 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldı.

Olay, Bismil ilçesinde 24 Ocak günü sabaha karşı meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda Ramazan Göğer'e ait cep telefonu satılan dükkanın önüne önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerinin kepengini ve kapıyı kırdıktan sonra içeri girdi. Alarmın çalması üzerine paniğe kapılan şüpheliler hızla tezgahtaki telefonları sökerek toplamaya başladı. 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çalan hırsızlar kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri izleyen polisin şüphelileri yakalamak için başlatttığı çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:26 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa
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