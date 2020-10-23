25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika

25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı

23.10.2020 16:49
25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı, System.String[]

ANKARA'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Girişimci İşadamları Vakfı ve TÜGVA iş birliği ile Türkiye'de açılması planlanan 25 şehirde 25 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) için işbirliği ve iyi niyet protokolü imzalandı.

ANKARA'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Girişimci İşadamları Vakfı ve TÜGVA iş birliği ile Türkiye'de açılması planlanan 25 şehirde 25 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) için işbirliği ve iyi niyet protokolü imzalandı.

KOSGEB'de düzenlenen imza töreninde, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile Girişimci İşadamları Vakfı ve TÜGVA'nın temsilcileri arasında, '25 Şehirde 25 TEKMER' programının iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB olarak özellikle nitelikli istihdamın artırılması, gençlerin kendi iş fikirleriyle kendi işinin patronu olması konusunda önemli programları yürürlüğe aldıklarını kaydetti. Uzkurt, bugüne kadar 100 binlere varan sayıda girişimciyi destekleyip, kendi işlerini kurmalarını sağladıklarını kaydederek, "Bugün ciddi boyutlara ulaşan üretim, ihracat yapan büyük ölçekli işletme haline gelen birçok gencimiz var. Bu çerçevede, teknoloji tabanlı iş fikri olan gençlerimizin, bu iş fikirlerini realize etmelerini sağlamak amacıyla bir taraftan çekirdek sermaye desteği sağlarken, diğer taraftan da bu girişimcilerin iş fikirlerini gerçekleştirecekleri mekanları da kurguluyoruz" dedi.

'TEKNOLOJİK MERKEZLERİN KURULMASINA DÖNÜK PROTOKOL'Uzkurt, bugün hem TÜGVA ile hem Girişimci İş Adamları Vakfı ile özellikle genç girişimcilerin iş fikirleriyle kendi işini kuracakları, KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanacakları ve ilerleyen zamanda da bu kendi iş fikirlerini hayata geçirecekleri teknoloji merkezlerinin kurulmasına dönük iyi niyet iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, "Bu protokolde özellikle genç girişimcilerimizin kendi işini kurmalarına dönük hangi KOSGEB desteğinden yararlanabilir konusunda bir birliği gerçekleştireceğiz. İşini kurmuş gençlerimizin işlerini büyütmeleri için yine sağlamış olduğumuz desteklerden yararlanmasına dönük de bir başlığımız var" diye konuştu.'TEKMER'LERDEN DEĞERİ YÜKSEK ŞİRKETLER'Uzkurt, KOSGEB olarak özellikle teknoloji tabanlı iş birliklerinin kıymetli start-up'lara dönüşmesi ve kısa sürede TEKMER'lerden değeri yüksek şirketlerin yetişmesi için önemli bir program başlattıklarını ifade ederek, programı yeni bir modelle teknoloji merkezi kurmak isteyen üniversite ve özel şirketlerin hizmetine sunduklarını kaydetti. Uzkurt, "Bir sonraki adımda İstanbul'dan başlamak üzere ülkemizin çeşitli illerinde teknoloji tabanlı iş fikirlerinin start-up'lara dönüşüp hem ulusal hem uluslararası pazarlara açılıp büyük şirketlerini ortaya çıkarabilecek teknoloji merkezlerini TEKMER'lerin kurulmasına dönük de bir çalışmamız var. Bu iyi niyetlerine somut adımlara bunların da ülkemizin nitelikli istihdamına ekonomimizin daha yüksek teknolojili alanlara evirilmesine ve ülke ekonomimize dinamizm kazandırmasına önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı
25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı
25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı

Cevahir Uzkurt, Protokol, Türkiye, TÜGVA, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 25 şehirde 25 teknoloji geliştirme merkezi için protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi

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