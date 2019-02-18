Son Dakika Haberleri: 25 Senedir Bal ve Pekmez Üretiyor

25 Senedir Bal ve Pekmez Üretiyor

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçe pazarına her hafta tezgah açan Hasan Akpınar kendi ürettiği balları ve pekmezleri satarak geçimini sağlıyor.

25 Senedir Bal ve Pekmez Üretiyor, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçe pazarına her hafta tezgah açan Hasan Akpınar kendi ürettiği balları ve pekmezleri satarak geçimini sağlıyor.

25 yıldır kendi ürettiği balları, pekmezi ve tahini satarak geçimini sağladığını belirten Akpınar, "Yörenin en güzel üzümlerini Manisa Akhisar'dan getirtiyorum. Kendime has özel yöntemlerle pekmezi yapıyorum. Sayısız derde şifa kaynağı pekmezlerime rağbet çok. Ayrıca yine kendi imkanlarımla ürettiğim ballar kalite yönünden oldukça güzel. Yaz aylarında bölge değiştirip arıcılık yapıyorum. Nerede polen bol ise biz oradayız. Balımızın şifasını alan zaten bilir. Yine el emeği ürünümüz tahnler her çeşidi ile şifa kaynağı. 3 çok büyüttüm bu işi yaparak. 45 yaşındayım ve çocuklarım için bu organik ürünleri üretip ilçe pazarlarını gezerek satıyorum. Çalışan insanın ben aç kaldım deme ihtimali yok. Allah bir şekilde bereketini veriyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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