25 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 25 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

32 dakika önce

25 Şubat 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

25 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teuta Artık Burada Yaşamıyor

01:35 Bir Gün Bir Çocuk

02:15 Seksenler

03:10 Diriliş Ertuğrul

03:20 İyilik Kulübü

04:10 Aileler Yarışıyor

05:20 İncir Ağacı

06:20 Baba Can'dır

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'te 3 Tarih

Seksenler, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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