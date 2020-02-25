25 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

01:30 Çok Gezenti

02:10 Kanıt

02:30 Rehber

03:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

03:30 Yeniden Konuşalım

04:20 Sen de Yap

04:30 Yalan Dünya

05:10 Yeniden Konuşalım

06:00 Annem

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Sultan

19:00 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt