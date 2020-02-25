25 Şubat 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Komedi Türkiye

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

05:35 Oynat Bakalım

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler