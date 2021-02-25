25 Şubat 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Şubat 2021 Tv 2 Yayın Akışı
25.02.2021 06:42
25 Şubat 2021 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Kanıt
01:40 Kelime Oyunu
02:50 Kanıt
04:00 Akasya Durağı
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Berivan
09:00 Akasya Durağı
11:45 Evim Şahane
13:30 Çalıkuşu
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Çemberimde Gül Oya
Son Dakika Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın