25 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Şubat 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 02:00 Maç Saati 03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 03:45 Maç Saati 04:45 1. Lig 04:45 İtalya'dan Futbol 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:15 Maç Saati 06:15 Süper Lig Kısa Özet 06:45 Süper Lig Haftanın Golleri 07:00 Maç Saati 08:00 Maç Saati 08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 09:00 Maç Saati 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 12:00 Maç Saati 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 beIN Manşet 14:00 Maç Saati 15:00 beIN Teknik 15:00 Gamer 15:45 Süper Lig Kısa Özet 16:00 Taraftar 16:00 Maç Saati 17:00 beIN Teknik 17:45 Ligue 1 Haftanın Golleri 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 18:45 Geniş Özet 18:45 Serie A Haftanın Golleri 19:00 Geniş Özet 19:50 UEFA Avrupa Ligi 20:00 UEFA Avrupa Ligi 20:55 Ajax - Lille 21:00 beIN Manşet 21:40 UEFA Avrupa Ligi 21:55 Ajax - Lille 22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 22:50 Milan - Kızılyıldız 23:45 UEFA Avrupa Ligi

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