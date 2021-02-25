25 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

25 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
25.02.2021 06:42
25 Şubat 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Akrep
01:30 Rehine
03:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
20:00 Akrep
22:30 Bayi Toplantısı
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