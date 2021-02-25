25 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

25 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

25 Şubat 2021 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Akrep 01:30 Rehine 03:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 05:30 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Bayi Toplantısı 20:00 Akrep 22:30 Bayi Toplantısı

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