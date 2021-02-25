25 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Avrupa'dan Futbol

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:00 Futbol Aklı

04:30 İtalya Kupası Magazin

04:55 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:35 Euro 2020 Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:15 Bundesliga

09:25 Euro 2020 Magazin

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tbmm - Tv

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Tuzlaspor A.ş

15:55 Ankaraspor - Tuzlaspor A.Ş.

18:00 Spor Merkezi

18:55 Akhisarspor - İstanbulspor A.Ş.

18:55 Bursaspor - Menemenspor

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Futbol Aklı

22:30 Aktüel Futbol

22:30 İleri Üçlü