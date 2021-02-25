Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:00 Futbol Aklı
04:30 İtalya Kupası Magazin
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 Euro 2020 Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tbmm - Tv
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankaraspor - Tuzlaspor A.ş
15:55 Ankaraspor - Tuzlaspor A.Ş.
18:00 Spor Merkezi
18:55 Akhisarspor - İstanbulspor A.Ş.
18:55 Bursaspor - Menemenspor
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Aklı
22:30 Aktüel Futbol
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika