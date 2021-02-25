25 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

25 Şubat 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Benim Adım Melek 00:15 Diyet 01:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 03:50 Şehirden Uzakta 03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 04:00 Yok Olmadan Keşfet 04:35 Diyet 05:55 Seksenler 06:55 Acemi Anneler 07:05 Acemi Anneler 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 09:30 Kalk Gidelim 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı 13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 15:55 Acemi Anneler 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Dağ 2 22:50 3'te 3

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