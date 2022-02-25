25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor

25.02.2022 11:47

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 14,0388'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,0630 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,73'ten, sterlin 18,82'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 14,0388'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,0630 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,06 artışla 15,7320'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,8230'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 97 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1180'den alıcı buluyor.

PİYASALAR RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla artan gerilim nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini belirtti. Güvenli liman arayışının dolar talebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki mücadeleye ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi. Analistler, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5'in direnç, 96,6 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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