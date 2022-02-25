25 Şubat 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak: Yağış tüm yurtta etkili, hava mevsim normallerinde! - Son Dakika

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu ve bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege'de gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 3°C
Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR 7°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Batı ve Orta Toroslar mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 6°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması Elazığ, Malatya, Tunceli, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş'un batısında kuvvetli yağmur yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeCeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DİYARBAKIR 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 7°C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 10°C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 11°C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › 25 Şubat 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak: Yağış tüm yurtta etkili, hava mevsim normallerinde! - Son Dakika