25 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

25 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

25.02.2022 06:42
25 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı

25 Şubat 2022 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:30 Asi

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

YORUMLAR
500
Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor Camdaki Kız oyuncuları! Camdaki Kız Cavit, Sedat, Cana, Rıfat, Gülcihan, şoför Hayri kim? Kanal D Camdaki Kız oyuncu kadrosu! Camdaki Kız oyuncuları! Camdaki Kız Cavit, Sedat, Cana, Rıfat, Gülcihan, şoför Hayri kim? Kanal D Camdaki Kız oyuncu kadrosu!

Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 06:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: 25 Şubat 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement