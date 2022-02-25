Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Kelime Oyunu
02:30 Akasya Durağı
04:30 Annem
06:00 Fırtına
07:00 Mutfağım
08:15 Tatlı Hayat
10:15 Akasya Durağı
12:15 Annem
14:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Tatlı Hayat
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Şubat 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika