Son Dakika Haberleri: 25 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

25 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG21.00 Beşiktaş - FenerbahçeGALATASARAYSarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

25 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

21.30 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki son maçında İspanya'ya konuk olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor
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