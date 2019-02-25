25 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi
1 saat önce
SPOR TOTO SÜPER LİG21.00 Beşiktaş - FenerbahçeGALATASARAYSarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:27 Kaynak: DHA
Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Farklı Geçti
Beşiktaşlı Ali Gültiken'in Annesi Hayatını Kaybetti
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu
Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı