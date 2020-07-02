25 sürücüye hız sınırı ihlalinden 7 bin 200 TL ceza kesildi - Son Dakika

25 sürücüye hız sınırı ihlalinden 7 bin 200 TL ceza kesildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri plajlar bölgesinde yaptıkları radar kontrolünde hız sınırını aşan 25 araca 7 bin 200 TL para cezası uyguladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri plajlar bölgesinde yaptıkları radar kontrolünde hız sınırını aşan 25 araca 7 bin 200 TL para cezası uyguladı.

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Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamaları kazaların yaşandığı Ereğli- Alaplı ilçeleri arası karayolunun plajlar mevkisinde radar uygulaması yapmaya başladı. Trafik ekipleri saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında yaptıkları kontrollerde hız sınırını aşan 10 adet kamyon, 4 adet otomobil ve 11 çekici olmak üzere toplam 25 araca 7 bin 200 TL para cezası uyguladı.


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü son 3 gün içerisinde toplam 55 araca hız sınırı ihlalinden 16 bin 440 TL para cezası kesti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 sürücüye hız sınırı ihlalinden 7 bin 200 TL ceza kesildi - Son Dakika
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