Son Dakika Haberleri: 25 taraftara 1 yıl boyunca seyirden men cezası
Son Dakika Spor Haber

25 taraftara 1 yıl boyunca seyirden men cezası

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kötü tezahürat yapan, stada yasak madde sokan, taşkınlık yapan ve zarar veren toplam 25 taraftara 1 yıl boyunca statlara girişten men cezası verildi.

25 taraftara 1 yıl boyunca seyirden men cezası, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kötü tezahürat yapan, stada yasak madde sokan, taşkınlık yapan ve zarar veren toplam 25 taraftara 1 yıl boyunca statlara girişten men cezası verildi.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımı taraftarlarından hakaret içeren tezahüratta bulanan 8 şahıs, spor alanına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına neden olan 2 şahıs, spor alanında taşkınlık yapan ve tesislere zarar veren 11 şahıs, Evkur Yeni Malatyaspor takımı taraftarlarından sahaya atlayıp yasak alanlara giren 2 şahıs, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen 1 şahıs, hakaret içeren tezahüratta bulanan 1 şahıs kamera görüntülerinden tespit edilerek, şahısların kimlik bilgileri Passolig sisteminde yer alan turnike giriş loglarından tespit edilmiş ve haklarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununun gerekli maddelerince adli işlem başlatılmıştır. 25 şahsa çeşitli hükümler çerçevesinde 1 yıl süre ile seyirden men tedbiri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Erzurumspor Kulübü, Evkur, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu Başakşehir, Slimani'nin peşinde iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:40:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 25 taraftara 1 yıl boyunca seyirden men cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]