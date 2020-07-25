25 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:05 Kardeş Payı

01:35 Kanatsız Kuşlar

04:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 İkiz Patiler

09:55 Kayıp Balık Dori

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

11:50 Ferdinand

12:00 Ayasofya Özel

13:55 Kardeş Payı

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Gençliğim Eyvah

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ferdinand

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:05 Bölük