25 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Kardeş Payı
01:35 Kanatsız Kuşlar
04:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 İkiz Patiler
09:55 Kayıp Balık Dori
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:50 Ferdinand
12:00 Ayasofya Özel
13:55 Kardeş Payı
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Gençliğim Eyvah
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ferdinand
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:05 Bölük