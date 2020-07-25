25 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Saati
01:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
04:00 beIN Manşet
04:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
05:00 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:30 Şampiyonluğun Mimarları
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Süper Lig Haftanın Golleri
08:15 M. Başakşehir Top 10 Gol
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 Süper Lig Maç Sonu
10:15 Kolaysa Anlat
10:45 Z Raporu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Kolaysa Anlat
15:30 Maç Saati
16:00 Kolaysa Anlat
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
18:00 beIN Manşet
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Taraftar
19:15 Devre Arası
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:00 Süper Lig Maç Önü
21:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray
21:00 beIN Manşet
21:00 HK Kayserispor - Trabzonspor
21:45 Devre Arası
22:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray
22:00 Maç Saati
22:00 HK Kayserispor - Trabzonspor
23:00 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri