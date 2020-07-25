25 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Sen Çal Kapımı

02:00 Her Yerde Sen

02:15 Temizlik Benim İşim

04:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bay Yanlış

11:15 Sen Çal Kapımı

12:30 Sen Çal Kapımı

13:30 Şevkat Yerimdar

14:15 Yaparsın Aşkım

15:45 Bay Yanlış

16:00 Bay Yanlış

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bay Yanlış

20:00 Yaparsın Aşkım

22:45 Sen Çal Kapımı