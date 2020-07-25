25 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sen Çal Kapımı
02:00 Her Yerde Sen
02:15 Temizlik Benim İşim
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bay Yanlış
11:15 Sen Çal Kapımı
12:30 Sen Çal Kapımı
13:30 Şevkat Yerimdar
14:15 Yaparsın Aşkım
15:45 Bay Yanlış
16:00 Bay Yanlış
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bay Yanlış
20:00 Yaparsın Aşkım
22:45 Sen Çal Kapımı