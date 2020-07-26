25 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

25 Temmuz 2020 Haberleri
25 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi
- Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
- Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu
- Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
- Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı
- 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi
- Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi
- Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu Rizespor galibiyetiyle noktaladı
- Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı
- Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt
- Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti
- Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi.
- Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
- 70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
- Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım
- Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi
- İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
- İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
- Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı
- Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
- Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı sınırını eleştirdi: Dünyada böyle bir saçmalık yok
- Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı
- Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
- Eşinin balkonda darp ettiği kadın, kocasından şikayetçi olmadı
- Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
- Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu
- Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu
- Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
- Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
- Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
- Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı
- Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
- 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
- Beşiktaş'ta veda eden Burak Yılmaz, ayrılması gündemde olan Gökhan ve Caner'e seslendi: Ayrılırlarsa çok kırılırım
- Burak Yılmaz'dan Arda Turan sözleri: Galatasaray'da oynamak için sabırsızlanıyor
- Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı
- Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi
- İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:15
Son Dakika Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Besni'nin el örme halısı Ayasofya'ya hediye edildi Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Trabzon'daki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Alanyaspor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve ligi 5. sırada bitirdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Mahmut Tekdemir, 16 yıl önce yaşadıklarını hatırladı ve duygusal anlar yaşadı: Alay etmesinler diye yırtık ayakkabımı içine sokardım Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu