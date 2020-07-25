25 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çatı Katı Aşk
02:00 Adı Efsane
02:45 Yangın Depremleri
04:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Recep İvedik 4
13:15 Çatı Katı Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
21:45 Çete Savaşları
22:45 Yangın Depremleri
23:45 Çok Akustik