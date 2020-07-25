25 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Çatı Katı Aşk

02:00 Adı Efsane

02:45 Yangın Depremleri

04:15 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Recep İvedik 4

13:15 Çatı Katı Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Çatı Katı Aşk

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

21:45 Çete Savaşları

22:45 Yangın Depremleri

23:45 Çok Akustik