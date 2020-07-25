25 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Büyülü Kaya

01:45 5. Dalga

02:30 Aşk Laftan Anlamaz

03:45 Kuaförüm Sensin

04:30 Kuaförüm Sensin

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Büyülü Kaya

15:00 Pis Yedili

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show