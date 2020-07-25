25 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kaçak Gelinler

00:30 Medcezir

02:30 Kaçak Gelinler

02:30 Aramızda Kalsın

04:45 Kara Sevda

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

10:00 Dizi

10:00 Kaçak Gelinler

12:45 Aramızda Kalsın

13:00 Sinema

13:30 Aramızda Kalsın

15:00 Ah Nerede

15:30 Dizi

16:00 Kara Sevda

17:00 Sucu Kamil

18:30 Star Haber

20:00 İntikam Benim

20:00 Bir Demet Tiyatro

20:00 Gurbetçi Şaban

22:00 Bir Demet Tiyatro

22:30 İntikam Benim

23:45 Çember: Kurtar Beni

23:45 Çember: Aleyna’nın Son Günü