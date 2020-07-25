25 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kaçak Gelinler
00:30 Medcezir
02:30 Kaçak Gelinler
02:30 Aramızda Kalsın
04:45 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
10:00 Dizi
10:00 Kaçak Gelinler
12:45 Aramızda Kalsın
13:00 Sinema
13:30 Aramızda Kalsın
15:00 Ah Nerede
15:30 Dizi
16:00 Kara Sevda
17:00 Sucu Kamil
18:30 Star Haber
20:00 İntikam Benim
20:00 Bir Demet Tiyatro
20:00 Gurbetçi Şaban
22:00 Bir Demet Tiyatro
22:30 İntikam Benim
23:45 Çember: Kurtar Beni
23:45 Çember: Aleyna’nın Son Günü