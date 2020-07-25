25 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig Özetler
00:30 Teknik Analiz
01:00 TFF 1. Lig Özetler
01:30 İngiltere Premier Lig Özetler
02:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:00 Stadyum
02:30 Spor Artı
03:50 Teknik Analiz
04:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:50 İngiltere Premier Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:20 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:25 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 Teknik Analiz
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:50 Spor Kitaplığı
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupanın Anları
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
12:50 TFF 1. Lig Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Aktüel Futbol
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:00 Gündem Futbol
17:30 İleri Üçlü
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Hafta Sonu
20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum