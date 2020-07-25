25 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Şampiyonlar

01:00 Başlangıç

02:25 Elimi Bırakma

03:50 Osmanlı Tokadı

05:05 Hayat Kurtaranlar

05:25 Bir Yusuf Masalı

05:30 Ege'nin Hamsisi

08:05 Uğurlugiller

08:15 Osmanlı Tokadı

09:15 Parmak Damgası

10:25 Perihan Abla

10:40 Tozkoparan

12:05 Elimi Bırakma

12:20 Gülşen Abi

12:55 En Son Babalar Duyar

13:05 En Son Babalar Duyar

14:10 Yeditepe İstanbul

15:40 Kalk Gidelim

16:40 Şampiyon

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Başlangıç

20:00 Kalk Gidelim

23:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi