25 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Şampiyonlar
01:00 Başlangıç
02:25 Elimi Bırakma
03:50 Osmanlı Tokadı
05:05 Hayat Kurtaranlar
05:25 Bir Yusuf Masalı
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:05 Uğurlugiller
08:15 Osmanlı Tokadı
09:15 Parmak Damgası
10:25 Perihan Abla
10:40 Tozkoparan
12:05 Elimi Bırakma
12:20 Gülşen Abi
12:55 En Son Babalar Duyar
13:05 En Son Babalar Duyar
14:10 Yeditepe İstanbul
15:40 Kalk Gidelim
16:40 Şampiyon
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Başlangıç
20:00 Kalk Gidelim
23:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi