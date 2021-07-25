25 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Temmuz 2021 Tv8 Yayın Akışı

25 Temmuz 2021 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Dizi 03:30 8x8 04:45 Bilginiz Olsun 06:30 Oynat Bakalım 09:45 On Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10:45 Masterchef Türkiye 2021 13:30 Sinema 15:30 Sinema 18:15 Masterchef Türkiye 2021 20:00 Masterchef Türkiye 2021

Son Dakika

Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü

Fırat Kalkanı bölgesinde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı

Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı

Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti