25 Temmuz 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

25 Temmuz 2021 Eurosport Yayın Akışı
25.07.2021 06:42
25 Temmuz 2021 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet
01:00 Yüzme
02:00 Olimpiyat
03:00 Kürek
04:00 Kürek
04:30 Yüzme
06:15 Boks
07:00 Bisiklet
11:30 Dalış
12:15 Boks
13:00 Yüzme
15:30 Voleybol
17:30 Tüm Sporlar
18:00 Olimpiyat
19:00 Halter
20:00 Judo
21:00 Olimpiyat
22:00 Yüzme
23:00 Olimpiyat
Son Dakika 00:04 Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü 23:38 Fırat Kalkanı bölgesinde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı 22:57 Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı 22:29 Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi 19:30 Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu 19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı 18:01 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 17:34 Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti