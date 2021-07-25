Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Atla Gel Şaban
02:00 Kahraman Babam
04:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
16:15 Sultan
16:30 Atla Gel Şaban
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gladyatör
22:15 Kahraman Babam
23:15 Kana Kan
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Temmuz 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika