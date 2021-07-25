25 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

25 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı

25 Temmuz 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 03:00 Erkenci Kuş 05:00 Yüksek Sosyete 06:00 Geniş Aile 07:00 Medcezir 09:00 Çizgi Film Kuşağı 09:30 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kazara Aşk 18:45 Star Haber 20:00 İbo Show Yılbaşı

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