Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 UEFA Euro 2020 Özetler
04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:20 UEFA EURO 2020 Derlemeler
06:35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:28 İstiklal Marşı
07:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:20 Çin - Türkiye
13:00 Spor Bülteni
13:55 Japonya - Meksika
16:00 Spor Bülteni
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol Transfer
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Bülteni
20:55 Hava Durumu
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika