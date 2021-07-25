25 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

25 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı

25 Temmuz 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Gündem Futbol Transfer 04:00 UEFA Euro 2020 Özetler 04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 06:20 UEFA EURO 2020 Derlemeler 06:35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 07:28 İstiklal Marşı 07:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 08:55 Takvim Yaprakları 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Olimpiyat Ateşi 10:20 Çin - Türkiye 13:00 Spor Bülteni 13:55 Japonya - Meksika 16:00 Spor Bülteni 16:55 Spor Kitaplığı 17:00 Aktüel Futbol Transfer 19:50 Takvim Yaprakları 19:55 Hava Durumu 20:00 Spor Bülteni 20:55 Hava Durumu 21:00 Gündem Futbol Transfer 23:00 Transfer Gündemi

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