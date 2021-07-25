25 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı

25 Temmuz 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 00:15 Görevimiz Tehlike 02:25 Seksenler 04:35 İmparatoriçe Ki 06:50 Yeşil Deniz 09:35 Diriliş Ertuğrul 12:25 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 13:40 Davetsiz 16:15 Teşkilat 19:00 Ana Haber 20:00 Seksenler 22:45 3'te 3

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 25 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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