Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:15 Türk Müziği
03:15 İki Aile
04:30 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Ah Nerede
Son Dakika › TV › 25 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika