25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

25.07.2022 06:42
25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Günlüğü

02:00 Aktüel Futbol Transfer

03:55 Spor Takvimi

04:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - Hollanda

08:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme

09:50 Özel Dosya

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

15:25 Spor Takvimi

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası

20:00 Aktüel Futbol Transfer

22:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası

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24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 24 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 23 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 23 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Aktüel, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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