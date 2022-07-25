Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer Günlüğü
03:55 Spor Takvimi
04:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - Hollanda
08:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:50 Özel Dosya
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
15:25 Spor Takvimi
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
20:00 Aktüel Futbol Transfer
22:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
Son Dakika › TV › 25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika