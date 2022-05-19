25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı

19.05.2022 09:11

25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandıMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın balataların ısınması sonucu çıkan yangında, 25 ton atık plastik yandı.

25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın balataların ısınması sonucu çıkan yangında, 25 ton atık plastik yandı.

Gece saatlerinde, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan Şemsettin G. idaresindeki 49 DC 969 plakalı 25 ton atık plastik yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı. Dorseden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, tırı güvenlik şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasının ardından yapılan ilk incelemede, ısınan balataların lastiği patlattığı ve ardından da yangının çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı
25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı
25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı
25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı

YORUMLAR
500
TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI BELEDİYENİN SULAMA ARACI ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika


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