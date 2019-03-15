Son Dakika Haberleri: 25 Ton Domates Yüklü Tır Devrildi...karayolu Domates Tarlasına Döndü

25 Ton Domates Yüklü Tır Devrildi...karayolu Domates Tarlasına Döndü

2 saat önce

25 ton domates yüklü tır devrildi.

25 ton domates yüklü tır devrildi...Karayolu domates tarlasına döndü
Çiftçiler bu kez domates hasadını karayolunda yaptı
Haberi alan çiftçiler karayoluna dökülen domatesi toplamak için gece boyu uğraştı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde tonlarca domates yüklü tır hareket ettikten 20 dakika sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yere dökülen ve kilogramı 5 TL'den alıcı bulan tonlarca ton domates, haberi alan çiftçiler ve ve çağrılan işçiler tarafından gece yarısına kadar tek tek toplandı.
Kaza, Aksu İlçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı ilçeye bağlı Murtuna Mahallesi'nden çiftçilerden topladığı 25 ton domates ile Batman'a doğru gitmez üzere yola çıkan 72 EP 655 plakalı tırın sürücüsü Abdullah G. hareket ettikten 20 dakika sonra 25 kilometre ileride direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, üzerinde bulunan tonlarca domates ile yan yattı. tır sürücüsü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kabinden çıkarılırken, araçtaki tonlarca domates yola saçıldı. Kaza sonra Tır'ın sürücüsü ise büyük şok yaşadı. Hafif yaralı olarak kurtulan tırın sürücüsü durumu domatesleri aldığı yerdeki çiftçilere ve sahibine bildirdi.
"Ne ettim ise kurtaramadım"
Kaza haberini duyan onlarca çiftçi olay yerine geldi. Yere saçılan tonlarca domates ise çiftçilerin de yardımı ile çağrılan işçiler tarafından toplanmaya başlandı. Toplama işlemi gece yarılarına kadar devam etti. Kullanılabilecek domateslerin toplanmasının ardından tır ise vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. tırn sürücüsü Abdullah G., "Karşımda iki araba birbirlerini solluyorlardı. Bende yol vermek için kendimi sağa verdim. Biraz arabayı kaydırdım. Ne ettim ise araba yan yattı. Önüne geçemedim. 25 ton ürün vardı hepsi domatesti" açıklamasını yaptı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Aksu, 3. Sayfa
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