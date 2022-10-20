25 ÜLKEDEN 800 ÖĞRENCİ, 'ZEYTİN TOPLAMA ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika
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25 ÜLKEDEN 800 ÖĞRENCİ, 'ZEYTİN TOPLAMA ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU

20.10.2022 23:05

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde 25 ülkeden gelen 800 öğrenci, 6'ncı Zeytin Toplama Şenliği'nde zeytin hasadı yaptı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde 25 ülkeden gelen 800 öğrenci, 6'ncı Zeytin Toplama Şenliği'nde zeytin hasadı yaptı.

Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Zeytin Toplama Şenliği'ne 25 ülkeden 800 öğrenci katıldı. İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği şenlikte 800 öğrenci, barış ve kardeşlik için zeytin hasadı yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte öğrenciler şiir okudu, folklor gösterisi sundu. Etkinliğin ev sahipliğini yapan İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Gülsatar, Zeytin bizim için önemli. Nasıl ki zeytin 2 bin yıl, 3 bin yıl yaşayıp köklerini toprağa sarıyorsa, bizler de yetiştirmek istediğimiz nesillerle ilgili toprağa sağlam bir şekilde basmak ve onları sağlam bir şekilde yetiştirmek amacıyla bu etkinliği her sene düzenliyoruz. Kampüsümüzde nasıl ki bu zeytinlerimiz meyveye durduysa, çocuklarımız da bu sene mezun oldular. Allah'a şükürler olsun. Neredeyse mezunlarımızın tamamı ülkemizdeki değişik üniversitelere yerleşti. Mezun ettiğimiz 52 öğrencinin 48'i değişik üniversitelere yerleşmiş oldu. Reyhanlı gibi bir yerde dünyanın ve ülkemizden gelen çocukların okumuş olduğu uluslararası hüviyete sahip bir okul haline geldik. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin birçok ilinden, dünyanın geri kalan ülkelerinden çocukların katılımı ile kampüsümüz daha zengin renk, ırk ve dillere sahip çok kültürlü ve çok dilli bir ortam olarak eğitime öğretime devam edecektir dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 25 ÜLKEDEN 800 ÖĞRENCİ, 'ZEYTİN TOPLAMA ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika

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