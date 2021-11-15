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25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi - Son Dakika

25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi

15.11.2021 13:53
25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

MÜSİAD ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yapılan forumun açılış toplantısı, Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov katıldı.

Toplantıda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Karabağ zaferi sonrasında Azerbaycan tarihinde yeni sayfa açıldığını, bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu söyledi.

Zafer sonrasında sadece Azerbaycan için değil bölge ülkeleri için de stratejik olanakların doğduğuna işaret eden Cabbarov, "Ağdam'da sanayi parkı, Cebrayıl'da serbest ticaret bölgesi kuruluyor. Yatırımı teşvik etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarda MÜSİAD üyelerini de görmekten memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

"Bölge, transit ve lojistik merkez olacak"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati de konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik potansiyelleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin arttığını, bu yıl 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten Nebati, "Ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşabilmek için ciddi çalışmaların yapılması gerekir." dedi.

Nebati, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemine değinerek, "Bu sayede bölge, transit ve lojistik merkez olacak ve hem Türkiye hem Azerbaycan bu gelişmeden büyük faydalar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

2. Karabağ Savaşı'nın ardından bölgenin imarının Türkiye ile Azerbaycan iş birliği konusunda bir başka potansiyel alanı olduğunu vurgulayan Nebati, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin süreceğini dile getirdi.

"Türkiye ile Azerbaycan hidrojen araştırması enstitüsü kurulmalıdır"

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Yarar, Azerbaycanlı kardeşleriyle kaynaşmak ve dayanışma sergilemek için Bakü'ye geldiklerini belirtti.

Yarar, ekonomik birliktelik olmadan sağlam bir birlikteliğin kurulamayacağına dikkati çekerek, sadece kardeşlik duygusuyla sürdürülebilir bir ilişkiyi yönetmenin kabil olmadığını kaydetti.

Birincisini 1996'da yaptıkları İBF'nin 25 yıldır kesintiye uğratmadan sürdüğünü belirten Yarar, bunun azim ve kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

Yarar, Azerbaycan'ın tarım ve turizmde büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin tarım ve turizm alanındaki tecrübesini Azerbaycan'la birleştirmek istiyoruz." dedi.

Petrol dışı sektörlerin önemine değinen ve Azerbaycan'ın da bu konuda büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyen Yarar, "Dünya karbon içeren yakıtlardan uzaklaşmak kararı almıştır. Hidrojen yakıtlı araçlar ön planda olacaktır. Acilen Türkiye ile Azerbaycan hidrojen araştırması enstitüsü kurulmalıdır. Geciktirmeden bilimsel araştırmalar yapılmalıdır." önerisinde bulundu.

"Türk iş insanı ve yatırımcılara destek vermeye hazırız"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da Karabağ'ın imarı ve ekonomik kalkınmaya yönelik yatırım fırsatlarının İBF aracılığıyla en doğru biçimde değerlendirileceğine inandığını söyledi.

Asmalı, "Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkileri, yeni iş modelleri ve yatırım projelerinin geliştirilmesiyle çok daha sürdürülebilir, yenilikçi ve aydınlık bir geleceğe taşınacaktır." şeklinde konuştu.

KOBİA Başkanı Memmedov da Azerbaycan'ın yatırım potansiyelinden bahsederek, "Türk iş insanı ve yatırımcılara destek vermeye hazırız." dedi.

Forum kapsamında mutabakat zaptları imzalandı

25. İBF kapsamında Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortaları Kurumu ile İstanbul Devlet Özel Sektör Ortaklık Mükemmeliyet Merkezi, MÜSİAD ile KOBİA ve Azerbaycan Genç Girişimciler Ağı Derneği ile Genç MÜSİAD arasında mutabakat zaptları imzalandı.

Forum kapsamında Azerbaycan'ın ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar yapılacak.

Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedeflenen forumda, 30 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 1.000 iş insanı yer alıyor.

25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi
25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi
25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi
25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi
25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25. Uluslararası İş Forumu Bakü'de düzenlendi - Son Dakika


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