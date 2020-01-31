25 umreci kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

25 umreci kutsal topraklara uğurlandı
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre organizasyonu kapsamında 25 umreci kutsal topraklara uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre organizasyonu kapsamında 25 umreci kutsal topraklara uğurlandı.
Bilecik eski Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde heyecanla bekleyen umrecilere, Bilecik İl Müftü Vekili Mustafa Topal tarafından umre hakkında bilgi verildi. Ardından aileleri ile vedalaşan ve 25 günlük umre programına katılacak 25 kişi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. - BİLECİK
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