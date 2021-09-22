Üye Girişi
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU

22.09.2021 10:41
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU, System.String[]

*Milyonda bir görülen hastalığı yenen Libyalı Amna, yeniden doğdu*Genç kadın felç kalacaktı Türkiye'de ayağa kalktıİlknur SARGUT-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- LİBYA'DA yaşayan 25 yaşındaki Amna Jamaleddin Ali Alsharif, bel ağrısı şikayetlerinin artması sonucu yürümede güçlük çekmeye başladı.

*Milyonda bir görülen hastalığı yenen Libyalı Amna, yeniden doğdu

*Genç kadın felç kalacaktı Türkiye'de ayağa kalktı

İlknur SARGUT-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA)- LİBYA'DA yaşayan 25 yaşındaki Amna Jamaleddin Ali Alsharif, bel ağrısı şikayetlerinin artması sonucu yürümede güçlük çekmeye başladı. Yapılan tetkikler sonrası genç kadının kuyruk sokumunda milyonda bir görülen 10 santimetrelik tümöre rastlandı. Ameliyatı riskli olan Amna, Türkiye'de gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Libya'da yaşayan 25 yaşındaki Amna Jamaleddin Ali Alsharif'in yaklaşık 3 ay önce şiddetli bel ağrıları başladı. Son zamanlarda yürümekte dahi güçlük çeken genç kadının kuyruk sokumunda milyonda bir görülen tümör tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrası hem ameliyatın hem de tümöre bir müdahale gerçekleştirmemenin felç riski taşıdığı belirlendi. Genç kadın, tedavi için Türkiye'ye getirildi. İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Fuat Biçen tarafından gerçekleştirilen girişimsel radyoloji işlemi sonrası genç kadın sağlığına kavuştu.

"HAREKET EDEBİLDİĞİM İÇİN MUTLUYUM ÇOCUĞUMU AYLAR SONRA GÖRECEĞİM"

Hiçbir şekilde rahat hareket edemediğini ve uzun süre oturamadığını belirten Amna Jamaleddin Ali Alsharif, 'Çok fazla zorluk çektim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yaşadıklarımı hatırlamıyorum ama 3 ay öncesinde teşhis koydular ve büyük bir tümör olduğunu söylediler. İlk başta çok zorluk çektim çocuğum daha küçüktü ona bakmak ve ilgilenmekte zorlanıyordum. Ama artık daha iyiyim ve çocuğuma daha iyi bakabilirim. İlk duyduğumda çok korkmuştum. Ama şükürler olsun artık o korkularım geçti. Hareket edebildiğim için çok mutluyum. Çocuğumu aylar sonra göreceğim için de çok mutluyum' dedi.

"OPERASYONA GİRSEYDİ SİNİR ZEDELENMESİ VE FELÇ RİSKİ VARDI"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Fuat Biçen ise tümör hakkında şunları söyledi:

'Tümör yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde ve sinirleri tutmuş. Bu durumdaki bir tümör ameliyata alınamadı. Libya'da girişimsel radyoloji açısından imkanlar düşük olduğundan Türkiye'ye getirildi. Burada hastaya bir MR çekildi. MR'da sinir köklerinin tutulduğunu gördük. İlk planda tümörlerde cerrahi önerilir. Tümör sinir köklerini tuttuğundan cerrahiye uygun değildi. Hastanın felç kalma riski vardı. Bu kitle dev hücreli kemik tümörüydü. Biyopsi yapıldı ve bu kitle sinirler bası yaptığından tedavi edilmezse hasta felç kalırdı. Hasta yürümekte zorluk çekiyordu. Hasta tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyordu. Ortopedi ile görüştük ve hasta cerrahiye uygun değildi. Sinir kökleri ve sinir tuttuğundan operasyona gitseydi sinir zedelenmesi ve felç riski vardı."

"TÜMÖR BESLENEMEDİĞİNDE KÜÇÜLMEYE BAŞLADI"

Gerçekleştirilen işlemin ameliyattan farkını ve işleyişini anlatan Uzm. Dr. Fuat Biçen, 'Lokal anestezi altında sol kasıktaki atar damara girdik. Oraya 2 milimetre kalınlığında bir tüp yerleştiriyoruz. Ardından bu iş için üretilmiş tel ve kateterler kullanarak tümörü besleyen atardamarlara giriyoruz ve o atardamarları küçük mikron boyutunda partiküllerle tümörün damarlarını kapatıyoruz. Tümör beslenemediğinde küçülmeye başlıyor. Basınç azalıyor tümör küçülüyor ve hastanın şikayetleri geçiyor. Biz bu doğrultuda hastayı tedavi ettik. Genel anestezi vermedik. Hastayı öğlen çıkardık sabah ise rahatladığını söyledi. Orada yüksek bir atardamar akımı vardı. Basınç azalmıştı, sinirlerdeki bası azalmıştı. Artık hasta rahatlıkla yürüyebiliyor' değerlendirmesinde bulundu.

"TÜMÖRÜN YÜZDE 30 KÜÇÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Literatürde bu tür tümörler ise çok nadir görüldüğünü anlatan Uzm. Dr. Fuat Biçen, "Milyonda 1 ila 2 kişide görülen bir tümör. Normalde dev hücreli kemik tümörü uzun kemiklerde bulunur. Ortopedik olarak da rahatlıkla tedavi ediliyor. Bu iyi huylu bir tümör. Ancak bu hastada biraz daha riskli olan kısım kuyruk sokumunun hemen üzerindeki kemikte olması. Bu büyüyüp sinirlere bası yapmıştı hatta sinirleri tutmuştu. Bu nedenle daha özellikli bir vakaydı. Tekrar bir nüks olursa bu tedavileri yapabiliriz. Tümör iyice küçüldükten sonra sinirlerdeki bası da ortadan kalktıktan sonra ameliyat ihtimalimiz var. Tümör çok büyük ve sinirlere bası yapıyordu. Hastanın şikayetleri de ortadaydı. Tümör küçülmeye başlayınca sinir basısı ortadan kalktı. Her tedavide biraz daha küçülmesini bekliyoruz. Cerrahiye gidip tamamen kurtulabilir hasta. Hastayı kendi haline bıraksaydık tümör daha da büyürdü. İyi huylu olmasına rağmen daha da büyürdü. Hastayı sonuç olarak felç bırakırdı. Yüzde 30 küçüldüğünü gördük. Bu ilk seans için güzel bir yanıt? değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU
İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU

Radyoloji uzmanı, Türkiye, Libya, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz 08:53 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak 08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-25 YAŞINDA FELÇ KALACAKTI TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement