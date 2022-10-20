Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti

20.10.2022 10:14

Hollanda'da 8,5 ay önce yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen lösemi hastası Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti. 8,5 ay boyunca yaşam mücadelesine Türkiye'de devam eden Dilara, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. 8.5 ay yaşatılan Dilara'nın "Allah devletimize zeval vermesin" sözleri mezar taşına kazındı.

Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, lösemiye yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in yaşam fişinin çekilmesi kararı verildi. Konunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Şahin, geçen şubat ayında hava yolu ile İstanbul'a getirildi.

8.5 AY SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Marmara Üniversitesi Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şahin, yaklaşık 8,5 ay süren tedavinin ardından doktorların tüm müdahalesine rağmen birkaç gün önce hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Şahin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.

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"FİŞİNİ ÇEKECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Genç yaşta hayatını kaybeden Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, yaşadıkları süreçle ilgili şunları söyledi: "Yurt dışında yaşarken kızım lösemi olmuştu. Ciğerleri de su toplamıştı. Tedavi gördüğü hastanede, tedavisinin mümkün olmadığını, fişini çekeceklerini söylediler. Kızımın fişinin çekmemeleri için çok uğraştık ama ikna edemedik. Tam fişini çekecekleri zaman Cumhurbaşkanımız devreye girdi, 'Nefes alıyorsa getirin' dedi. Biz de kızımız Dilara Şahin'i İstanbul'a getirdik. Marmara Üniversitesi'ne yatırdılar. Ciğerlerini çok kısa zamanda temizlediler. Fizyoterapisini yaptılar. Her şeyini kendi başına yapabiliyordu. Her şeyi düzene binmişti. Sadece lösemi hastalığı kalmıştı. Tam 8,5 ay devletimiz bizlere kol, kanat gerdi. 8,5 ay bizi, kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Bizlere Cumhurbaşkanımız Erdoğan vesile oldu. Arkasından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk günden bugüne kadar olayı takip etti. Telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Allah hepsinden razı olsun, kızımızın da mekanı cennet olsun"

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SÖZLERİ, MEZAR TAŞINA YAZILDI

Öte yandan Şahin ailesi, kızları Dilara'nın "Allah devletimize zeval vermesin" şeklindeki son sözlerini mezar taşına yazdırdı.

Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara kurtarılamadı! Son sözleri mezar taşına yazıldı
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Hollanda, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti - Son Dakika
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