25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi - Son Dakika

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi
05.08.2021 14:37
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtiliyor. Kamera tespitinde genç kadınla aynı evde olduğu belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
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5.08.2021 14:47:17. #1.12#
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