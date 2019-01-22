Son Dakika Haberleri: 25 Yaşındaki Futbolcu Kansere Yenik Düştü

25 Yaşındaki Futbolcu Kansere Yenik Düştü

1 saat önce

Kocaeli'de bir amatör futbol takımında forma giyen 25 yaşındaki Murat Türgen, kanser sebebi ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25 Yaşındaki Futbolcu Kansere Yenik Düştü, System.String[]
Kocaeli'de bir amatör futbol takımında forma giyen 25 yaşındaki Murat Türgen, kanser sebebi ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli 1.Amatör C Grubunda mücadele veren Helıdere Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Murat Türegün, konuşan kanser tanısı sonrasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu her geçen gün ağırlaşan Türegün, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Morga kaldırılan Türegün'ün cenazesi, Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Murat Türegün'ün cenazesi Gölcük Halıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Kocaeli Üniversitesi, Futbol, Kocaeli, 3. Sayfa
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