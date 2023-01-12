25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı - Son Dakika
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25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

12.01.2023 18:10
25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi yakalanarak gözaltına alındı.
Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen 22 yaşındaki Onur K., yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan çalışmalar sonucu maktul Tuğçe Can'ın katil zanlısının, yaklaşık 1 buçuk aydır sevgilisi olan Onur K. olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi çıktı - Son Dakika

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