Son Dakika Haberleri: 25 Yaşındaki Genç, Motosiklet Kazasında Öldü

25 Yaşındaki Genç, Motosiklet Kazasında Öldü

17 dakika önce

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dönen Mehmet Can Önder (25), kullandığı motosikletin park halindeki traktöre çarpması sonucu hayatını kaybetti.

25 Yaşındaki Genç, Motosiklet Kazasında Öldü, System.String[]
İZMİR'in Kiraz ilçesinde, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve dönen Mehmet Can Önder (25), kullandığı motosikletin park halindeki traktöre çarpması sonucu hayatını kaybetti.  

Kaza, dün gece saatlerinde,  Kiraz- Ödemiş yolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşup, sohbet eden Mehmet Can Önder, motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Önder iddiaya göre, havanın karanlık olması nedeniyle yol üzerinde park halinde olan traktörü göremeyerek çarptı. Kazada, Önder, motosikletin üzerinden düşüp savrulurken, diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildiridi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Önder'i hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Önder, doktırların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önder'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ootpsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Önder'in cenazesi  aile yakınları tarafından teslim alınarak, köylerindeki mezarlığa defnedildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu! Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 25 Yaşındaki Genç, Motosiklet Kazasında Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]