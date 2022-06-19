25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu - Son Dakika
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25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

19.06.2022 13:22

25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki Zafer Polat, boğularak hayatını kaybetti.

25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki Zafer Polat, boğularak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Aşağı Çardak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki fabrika işçisi Zafer Polat, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni dalgıç polisler buldu

Fırat Nehri'nde kaybolan Zafer Polat'ın cansız bedeni, bir türlü bulunamayınca bölgeye Adıyaman'dan dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, Fırat Nehri'nde boğulan Zafer Polat'ın cansız bedenini kısa sürede bularak sudan çıkardı.

Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı

Boğularak hayatını kaybeden Zafer Polat'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 25 yaşındaki genç serinlemek için girdiği nehirde boğuldu - Son Dakika

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