Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü

08.05.2022 10:07

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

Yalçın Karabaş (25) idaresindeki 27 VM 470 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Yalçın Karabaş hayatını kaybetti.

Karabaş'ın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü
Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü

YORUMLAR
500
Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç park halinde minibüse çarparak takla attı: Sürücü araçta sıkıştı Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç park halinde minibüse çarparak takla attı: Sürücü araçta sıkıştı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement