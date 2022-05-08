Son dakika haberi! AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti.
Yalçın Karabaş (25) idaresindeki 27 VM 470 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Yalçın Karabaş hayatını kaybetti.
Karabaş'ın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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