25 Yaşındaki Genç Yol Kenarında Ölü Bulundu
34 dakika önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.
Samsun
'un Alaçam
ilçesinde 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.
Olay, Kadıköy
Çuhakümesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, set kenarında bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis
ve polise bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yerde yatan Celal Durmaz'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları inceleme sonunda, hayatını kaybeden Celal Durmaz'ın bulunduğu yerde kırık araç parçaları buldu. Bir araca ait parçaları toplayan olay yeri ekipleri, aracın çarpması sonucu Celal Durmaz'ın hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaçam Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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