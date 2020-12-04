25 yaşındaki gencin feci ölümü - Son Dakika

25 yaşındaki gencin feci ölümü

04.12.2020 18:11

25 yaşındaki gencin feci ölümü İşine giden genç kazada hayatını kaybetti Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle işine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 yaşındaki sürücü, yoldan çıkarak, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

25 yaşındaki gencin feci ölümü

İşine giden genç kazada hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle işine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 yaşındaki sürücü, yoldan çıkarak, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kum Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Finike'deki evinden Kumluca'daki işine gitmek üzere evinden çıkan Reşit Malgir (25), 61 LJ 512 plakalı otomobiliyle Obalar Kavşağı'nı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan Reşit Malgir'i çıkaran sağlık ekibi, daha sonra ambulansa alarak Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Malgir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma sürüyor.

25 yaşındaki gencin feci ölümü
25 yaşındaki gencin feci ölümü
25 yaşındaki gencin feci ölümü
25 yaşındaki gencin feci ölümü

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 yaşındaki gencin feci ölümü - Son Dakika


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